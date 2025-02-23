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Dünya
AA 23.02.2025 02:58

İsrail Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını ertelediğini açıkladı

Ateşkes anlaşması şartlarını ihlal eden İsrail, Hamas ile esir takasının yedinci turunda dün salıverilmesi gereken Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını askıya aldığını açıkladı.

İsrail Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını ertelediğini açıkladı

Gazze'de 7. rehine takası...

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının ertelendiği bildirildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki diğer İsrailli esirlerin teslim edilmesi ve teslimlerin törensiz yapılması garanti altına alınana kadar Filistinli esirlerin serbest bırakılmayacağı duyuruldu.

Filistinli Esirler Cemiyeti: İsrail'in esirlerin serbest bırakılmasını geciktirmesi organize terörizmdir
Filistinli Esirler Cemiyeti: İsrail'in esirlerin serbest bırakılmasını geciktirmesi organize terörizmdir

Kararın Hamas'ın "İsrailli esirleri küçük düşüren törenler ve onları propaganda amacıyla kullanması" sebebiyle alındığı iddia edilerek Hamas'ın anlaşmayı ihlal ettiği öne sürüldü.

Serbest bırakılması beklenen esir sayısı ise 602 olarak telaffuz edildi.

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamada da, İsrail'in 151'i müebbet ve ağır hapis cezasına çarptırılmış 620 Filistinli esiri serbest bırakacağı duyurulmuştu.

İsrail, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını geciktirmişti

Esir takasının yedinci turu kapsamında Gazze Şeridi'ndeki 6 İsrailli esiri serbest bırakan Hamas, İsrailli esirlerin Gazze Şeridi'nden salıverilmesine rağmen İsrail'in Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını geciktirdiğini ve ihlalde bulunduğunu duyurmuştu.

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi yetkililerinden Nahid el-Fahuri yaptığı açıklamada, Filistinli esirlerin serbest bırakılmadan önce İsrail güçlerince darbedildiğini ve İsrail'in serbest bırakılacak esirlerin isimlerini manipüle etmeye çalıştığını kaydetmişti.

Hamas: İsrail'in Filistinli esirleri serbest bırakmayı geciktirmesi ateşkesin apaçık bir ihlalidir
Hamas: İsrail'in Filistinli esirleri serbest bırakmayı geciktirmesi ateşkesin apaçık bir ihlalidir

İsrail basını ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bir "güvenlik toplantısı" yapma kararı aldığı ve toplantı bitene kadar Filistinli esirlerin serbest bırakılmayacağını aktarmıştı.

Filistinli esirlerin serbest bırakılması kararının Netanyahu'nun "güvenlik toplantısından" çıkacak sonuca göre verileceği ve toplantıda ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının devamında atılacak adımlar ve teslim edilecek 4 İsrailli esirin cenazesinin durumunun ele alınacağı belirtilmişti.

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