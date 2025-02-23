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Dünya
AA 23.02.2025 01:21

İşgalci İsrail 2002’den bu yana ilk defa Batı Şeria’ya tank gönderebilir

İsrail ordusunun 2002’den bu yana ilk defa işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde yürüttüğü saldırılara takviye için tank gönderebileceği belirtildi.

İşgalci İsrail 2002’den bu yana ilk defa Batı Şeria’ya tank gönderebilir
[Fotograf: AA]

Katil İsrail’in Kanal 14 Televizyonu’nun, adına yer vermediği özel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail hükümeti, Batı Şeria'nın kuzeyinde devam eden askeri operasyonlara tankların da dahil edilmesi için baskı yapıyor.

Söz konusu kaynaklar, İsrail tanklarının yakın zamanda Batı Şeria’daki operasyonlara katılabileceğini belirtti.

İşgalci İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak'ta Tulkerim, 2 Şubat'ta Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişleten İsrail ordusu, 7 gün süren baskının ardından 8 Şubat'ta Tamun'daki güçlerini geri çekti.

İsrail askerleri 9 Şubat'ta saldırılarını Tulkerim'in doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'nı da kapsayacak şekilde genişletti.

İsrail ordusunun 21 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda en az 56 Filistinli yaşamını yitirdi, binlerce kişi yaralandı, bölgedeki yapılar ve altyapı geniş çapta tahrip edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ise 167'si çocuk 920'yi aşkın Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.

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