İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog, 1 Kasım'daki erken genel seçimin ardından meclise giren parti gruplarıyla istişare görüşmelerine başladı.

O toplantılardan birinde mikrofonu açık kalan Herzog'un ses kayıtları basına sızdı.

Herzog, Ben Griv için uyardı

Herzog, toplantıda Netanyahu'nun koalisyon ortağı aşırı sağcı İtamar Ben Gvir hakkında konuştu.

Herzog, Gvir'in Mescid-i Aksa'da sorun çıkaracağını söyleyerek koalisyon ortaklarını uyarmak istedi.

"Dünya endişeleniyor"

Herzog, Filistinlilere ve Mescidi Aksa'ya sürekli tacizleri ile bilinen Ben-Gvir'in hükümette yer almasının "tüm dünyayı kaygılandırıdığını" söyledi.

Söylediklerinin açıklanmamasını isteyen Herzog, "soruna neden olmak istemiyorum" dedi.

İsrail Cumhurbaşkanlığı basına sızan kaydı doğruladı.

İsrail'deki son genel seçimde, Netanyahu'nun başını çektiği aşırı sağcı partiler, hükümeti kuracak çoğunluğu sağlayarak açık bir zafer kazanmıştı.

Netanyahu ile birlikte hareketen eden 'Dini Siyonizm' ve 'Yahudi Gücü' partileri Filistin karşıtlığı ile biliniyor.

Mescid-i Aksa'ya yönelik gibi provokatif eylemleri ile de tanınan iki parti, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da işgalci konumundaki Yahudi yerleşimcilerin şiddet eylemlerini teşvik ediyor.