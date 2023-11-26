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Dünya
AA 26.11.2023 12:09

İsrail: Bugün 13 İsrailli esir serbest bırakılacak

İsrailli yetkililer, Hamas ile varılan mutabakat kapsamında bugün 13 İsrailli esirin daha serbest bırakılacağını duyurdu.

İsrail: Bugün 13 İsrailli esir serbest bırakılacak

Yediot Ahronot gazetesinde yer alan habere göre, adı açıklanmayan İsrailli yetkililer bugün Hamas tarafından serbest bırakılacak esirlerin listesinin Tel Aviv yönetimine ulaştığını kaydetti.

İsrailli yetkililer Hamas'ın bugün 13 İsrailli esiri daha serbest bırakacağını aktardı.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, bugün serbest bırakılması beklenen esirlerin ailelerine bilgi verildiği ifade edilmişti.

Serbest bırakılacak esirlerin listesinin İsrail tarafına ulaştığı aktarılan açıklamada, kaç İsraillinin serbest bırakılacağına ilişkin ise bilgi verilmemişti.

Hamas ile İsrail arasında varılan mutabakat kapsamında dün ve önceki gün 26 İsrailli, 78 Filistinli esir karşılıklı olarak serbest bırakılmıştı.

Mutabakat kapsamında 4 gün içerisinde 50 İsrailli ve 150 Filistinli esirin serbest bırakılması planlanıyor.

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