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Dünya
AA 08.11.2023 17:45

İsrail Beyt Lahiya'ya saldırdı: Ölen ve yaralananlar var

Gazze'deki Filistin İçişleri Bakanlığı, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesine düzenlediği hava saldırısı sonucu Filistinlilerden ölen ve yaralananların olduğunu duyurdu.

İsrail Beyt Lahiya'ya saldırdı: Ölen ve yaralananlar var
[Fotograf: AFP]

Gazze'deki Filistin İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Beyt Lahiya beldesinde bazı evleri bombalaması sonucu ölenlerin ve yaralananların olduğu kaydedildi.

Açıklamada ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail savaş uçaklarının hedef aldığı bölgede geniş çaplı yıkım meydana geldi.

İsrail'in yerinden ettiği Gazzeliler göç yolunda
İsrail'in yerinden ettiği Gazzeliler göç yolunda

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 33'e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569 Filistinli öldürüldü, en az 26 bin 475 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 163 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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