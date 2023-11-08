Belçika Başbakan Yardımcısı'ndan İsrail'e boykot çağrısı

Belçika basınındaki haberlere göre, iktidar koalisyonundaki Yeşiller Partisi'nin üyesi De Sutter, "İsrail'e boykot zamanı gelmiştir. Yağmur gibi bomba atılması insanlık dışıdır. İsrail'in ateşkese yönelik uluslararası çağrıları umursamadığı gayet açıktır." dedi.

"Gazze'de her gün çocuklar ölürken başımızı başka tarafa çeviremeyiz." ifadesini kullanan De Sutter, Belçika hükümetinin İsrail'e karşı ticari tedbirler alması talebinde bulundu.

De Sutter, aynı zamanda İsrail'in hastane ve mülteci kamplarını bombalamasının da soruşturulması gerektiğini, bunların savaş suçu teşkil ettiğini ve asla kabul edilemeyeceğini belirtti.

İsrail'e karşı alınabilecek tedbirler arasında AB'nin ekonomik ve siyasi işbirliğini öngören ortaklık anlaşmasının askıya alınmasını da sayan De Sutter, "Filistin topraklarındaki durumun ciddiyeti ve aciliyeti göz önüne alındığında İsrail ile yapılan anlaşmanın askıya alınması normal bir tedbirdir." diye konuştu.

İşgal altındaki Filistin topraklarında şiddet eylemlerine karışan İsrailli yerleşimcilere giriş yasağı getirilmesini isteyen De Sutter, ayrıca savaş suçları işlemiş İsrailli askerler ve siyasetçilerin de bu listeye dahil edilmesi gerektiğini vurguladı.

De Sutter, ayrıca Hamas'ı da "terör örgütü" olarak niteledi ve Hamas'a giden finansmanın kurutulması gerektiğini söyledi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 33'e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569 Filistinli öldürüldü, en az 26 bin 475 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 163 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.