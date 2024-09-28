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Dünya
AA 28.09.2024 00:11

İsrail, Beyrut'ta 2 mahalle sakinlerinin evlerini terk etmelerini istedi

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta akşam saatlerinde bombaladıkları Dahiye'deki bazı mahallelerin sakinlerinin bölgeyi terk etmelerini istedi.

İsrail, Beyrut'ta 2 mahalle sakinlerinin evlerini terk etmelerini istedi
[Fotograf: AA]

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Beyrut'un güneyindeki yer alan el-Leyleki ve el-Hadas mahalleleri sakinlerinin evlerini "acilen terk etmeleri" çağrısında bulundu.

Adraee, "Beyrut'un güneyindeki Dahiye'de oturanlara acil çağrı: El-Leyleki Mahallesi sakinleri ile el-Hadas Mahallesi'nde yer alan bazı binalarda oturanlar, Hizbullah'ın çıkarlarına yakın olmanız hasebiyle binaları derhal terk ederek bölgeden en az 500 metre uzaklaşmalısınız." ifadelerinu kullandı.

İsrail Beyrut'u bir kez daha vurdu
İsrail Beyrut'u bir kez daha vurdu

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği son saldırılarda ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybetmiş, 76 kişi yaralanmıştı.

Başbakan Mikati, yaptığı yazılı açıklamada, "Yeni saldırı, düşman İsrail'in uluslararası ateşkes çağrılarıyla ilgilenmediğini gösteriyor." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail’in Lübnan’a şiddetlenen saldırılarında 775 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim'den beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 775 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

Hizbullah ise İsrail ordusu tarafından ülkenin güney ve doğu bölgelerine yönelik devam eden yoğun bombardımana karşı füzeli saldırılarla karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunluklu ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar açıklanmadı.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye göç edenlerin de olduğu belirtiliyor.

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