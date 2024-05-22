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Dünya
AA 22.05.2024 10:55

İsrail, Batı Şeria'nın Cenin kentindeki saldırılarını genişletti

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'nda dün başlattığı saldırıları genişletti.

İsrail, Batı Şeria'nın Cenin kentindeki saldırılarını genişletti
[Fotograf: AA]

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Cenin'de Filistinlilerin evlerini kuşatmaya ve birçok mahalleye baskın düzenlemeye devam ediyor.

İsrail ordusunun takviye güç gönderdiği ve askeri buldozerlerle altyapıyı tahrip ettiği Cenin Mülteci Kampı'nda zaman zaman patlamalar yaşanıyor.

İsrail ordusunun dün işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli ölmüş, 21 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da Filistinlileri hedef alan saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 514'e ulaştığı bildirilmişti.

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