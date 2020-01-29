İsrail, Batı Şeria ve Gazze'ye asker takviyesi yapacak
Haber Giriş: Kaynak: AA
ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını duyurmasının ardından İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi sınırına ek asker gönderme kararı aldı.
İsrail ordusunun yazılı açıklamasında, yapılan durum değerlendirmesinin ardından Batı Şeria ve Gazze Şeridi sınırındaki birliklere piyade asker takviyesi yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.
Açıklamada, bölgeye gönderilecek ilave asker sayısı ve zamanlamaya ilişkin bilgi verilmedi.
İsrail ordusu, dün de Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi'nde bulunan birliklere asker takviyesi yapılacağını duyurmuştu.
ABD Başkanı Trump'ın dün sözde barış planını açıklamasının ardından bölgede gerginlik artmış, Batı Şeria ve Gazze'de söz konusu plana tepki amacıyla gösteriler düzenlenmişti.
Etiketler: israil askerleri filistin Batı Şeria gazze Donald TrumpSon Güncelleme: 29 Ocak 2020 Çarşamba 23:03