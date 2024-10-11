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Dünya
AA 11.10.2024 00:11

İsrail basınına göre, Netanyahu ile Biden İran'a olası saldırı planında mutabakata yakın

Soykırımcı İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden'ın Tel Aviv'in İran'a olası saldırı planının niteliği ve kapsamı konusunda mutabakata yakın oldukları iddia edildi.

İsrail basınına göre, Netanyahu ile Biden İran'a olası saldırı planında mutabakata yakın

Walla haber sitesi, Netanyahu ile Biden'ın 9 Ekim'deki telefon görüşmesinde İsrail'in İran'a olası misillemesinin ele alındığını yazdı.

Adı açıklanmayan İsrailli ve ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, Netanyahu ile Biden arasındaki görüşmede İsrail'in İran'a olası saldırı planının niteliği ve kapsamı konusunda Washington ile Tel Aviv arasındaki fikir ayrılığının "büyük oranda giderildiği" ileri sürüldü.

Fikir ayrılıkları büyük oranda giderilse de İsrail'in olası misilleme saldırı planının Washington yönetiminin istediğinden "biraz daha agresif olduğu" savunuldu.

Haberde ayrıca dün akşam toplanan İsrail Güvenlik Kabinesinin, Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant'a İran'a saldırının zamanlamasını belirleme yetkisini vermesinin beklendiği belirtildi.

İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. İşgalci Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini bildirmişti.

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