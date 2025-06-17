İsrail basını: İran'ın batısına yeni hava saldırısı başlatıldı

KAN'da yer alan haberde, İsrail ordusundan adı açıklanmayan askeri bir yetkilinin İran'ın batısına yeni hava saldırıları başlatıldığını açıkladığı belirtildi.

İsrail ordusundan ise söz konusu saldırıya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

- İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.