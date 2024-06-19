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Dünya
AA 19.06.2024 19:12

İsrail Başbakanlığı: ABD Büyükelçisi, silah ve mühimmatın teslim sürecinde olduğunu söyledi

İsrail Başbakanlık Ofisi, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Jack Lew’in Başbakan Binyamin Netanyahu'ya, mühimmat ve silahların İsrail'e teslim edilme sürecinde olduğunu söylediğini belirtti.

İsrail Başbakanlığı: ABD Büyükelçisi, silah ve mühimmatın teslim sürecinde olduğunu söyledi
[Fotograf: Reuters]

İsrail Başbakanlık Ofisinin X sosyal medya hesabından ABD’den İsrail’e silah ve mühimmat gönderilmesine ilişkin açıklamada yapıldı.

Açıklamada, “ABD'nin İsrail Büyükelçisi Jack Lew dün Başbakan Netanyahu'ya, Başbakanın bahsettiği mühimmat ve silahların İsrail'e teslim edilme sürecinde olduğunu söyledi.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Netanyahu’nun teslimatın gerçekleşmesini beklediği ve İsrailli yetkililere ABD’li mevkidaşlarıyla çalışma talimatı verdiği kaydedildi.

Netanyahu dün, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın, ABD yönetiminin İsrail'e bazı silah ve mühimmat vermeme sorununu çözmek için çalıştığını doğruladığını belirtmişti.

Blinken'a, ABD'nin son aylarda İsrail'e silah ve mühimmat sağlamamasını "mantıksız" olarak nitelendiren Netanyahu'nun, "ABD'nin en yakın müttefiki İsrail, canı için savaşıyor, İran ve diğer ortak düşmanlarımıza karşı da savaşıyor." dediği aktarılmıştı.

ABD, İsrail'e 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasından bu yana milyarlarca dolar yardımda bulunurken, ABD Temsiciler Meclisi ise 8 Mayıs'ta, İsrail'e yaklaşık 250 ila 1000 kilogram ağırlığındaki bombaların tedarikinin durdurulduğunu bildirmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 396 Filistinli öldürüldü, 85 bin 523 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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