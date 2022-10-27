İsrail Hükümeti Basın Ofisi'nden konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Lapid, İsrail ile Lübnan arasında ABD'nin ara buluculuğunda uzlaşı sağlanan deniz sınırlarının çizilmesine ilişkin hükümetin onayladığı anlaşmayı imzaladı.

Anlaşma, bugün İsrail hükümetinin düzenlediği özel oturumda onaylanmıştı.

Başbakan Yair Lapid, özel oturumun açılışında yaptığı konuşmada, "tarihi başarı" diye nitelediği anlaşmanın İsrail'in güvenliğini güçlendirdiğini ve ülkesine "Hizbullah karşısında hareket özgürlüğü" sağladığını söylemişti.

Anlaşma için ortak tören yapılmayacak

Öte yandan İsrail Enerji Bakanlığı Genel Direktörü Lior Schillat, anlaşmanın nüshasıyla Lübnan'ın güneyinde yer alan Nakura bölgesindeki Birleşmiş Milletler (BM) Geçici Görev Gücü'ne ait üsse hareket etti.

Diplomatik ilişkileri bulunmayan komşu iki ülkenin savaş durumunda olmaları nedeniyle anlaşma metninin takası için basına açık tören düzenlenmeyecek.

Lübnan ve İsrailli heyetler, Lübnan'ın güneyindeki Nakura bölgesinde bulunan Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne ait üste BM ve ABD'li yetkililer aracılığıyla ayrı salonlarda anlaşma nüshalarını takas edecek.

İsrail ile Lübnan'ı anlaşmaya götüren zorlu süreç

İsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı 5 bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını öne sürüyor. Lübnan tarafı ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometrekare olduğunu savunuyor.

ABD ara buluculuğundaki dolaylı müzakereler, 5 Haziran 2022'de İsrail'in, Kariş Gaz Sahası'ndan gaz arama ve çıkarma işlemlerini tamamladığını duyurmasıyla hız kazanmıştı.

Müzakerelerin hız kazanmasının yanı sıra Lübnan'daki Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırı tehditleri de eş zamanlı artmaya başlamıştı.

İsrail Başbakanı Yair Lapid, 11 Ekim'de, Lübnan'la deniz sınırlarının çizilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını bildirmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı da İsrail ile deniz sınırı çizimi müzakerelerinde ara bulucu konumdaki ABD'nin gönderdiği nihai anlaşma tasarısında, Lübnan'ın tüm haklarının korunduğunu açıklamıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 13 Ekim’de, İsrail ile deniz sınırı anlaşmasına ilişkin nihai taslağı Tel Aviv yönetiminin ardından onayladıklarını açıklamıştı.