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İsrail askerlerinin yaraladığı bir Filistinli çocuk daha şehit oldu

Gazze Şeridi sınırında düzenlenen işgal karşıtı gösterilerde geçen ay İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan Filistinli çocuk şehit oldu.

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İsrail askerlerinin yaraladığı bir Filistinli çocuk daha şehit oldu

Abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen işgal karşıtı "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde geçen ay İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 1 Filistinli çocuk daha şehit oldu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğu sınırında 3 Ağustos'ta düzenlenen barışçıl gösterilerde yaralanan 16 yaşındaki Suheyb Abdusselam Ebu Kaşif'in şehit düştüğünü belirtti.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında işgal karşıtı eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: Gazze Şeridi, büyük dönüş yürüyüşü
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