  • 16 EYLÜL 2018, PAZAR

TRT Haber

  • DOLAR 6.162
    EURO 7.176
  • BIST 94759.64
    ALTIN 236.427
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Husilerden Suudi Arabistan'a füze saldırısı

Husilerden Suudi Arabistan'a füze saldırısı

Yemen topraklarından Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cazan kentine fırlatılan füzenin havada imha edildiği açıklandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Husilerden Suudi Arabistana füze saldırısı

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri sözcüsü Turki el-Maliki, ülkenin resmi haber ajansı SPA'ya yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Hava Savunma Güçleri'nin, Husiler tarafından Yemen'in Saada kentinden Cazan kentine atılan füzeyi havada imha ettiğini belirtti.

Atılan füzenin herhangi bir zarara veya can kaybına neden olmadığını kaydeden Maliki, Yemen'deki çatışmaların başladığı 2015 yılından bu yana ülkesinin topraklarına 196 füze atıldığını, saldırıların 112 sivilin ölümü ve yüzlerce kişinin yaralanmasıyla sonuçlandığını açıkladı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de meşru yönetime destek amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu yana Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine hava saldırıları düzenliyor.

Yemen topraklarından atılan füzeler, çoğunlukla Suudi Arabistan Hava Savunma Güçleri tarafından etkisiz hale getiriliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Yemen, Suudi Arabistan, husiler, Füze saldırısı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER