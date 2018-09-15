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"İsrail'den Şam'a füze saldırısı" iddiası

Beşşar Esed rejiminin haber ajansı SANA, İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'daki havalimanına füze saldırısı düzenlediğini öne sürdü.

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&quot;İsrailden Şama füze saldırısı&quot; iddiası

İsrail'in, Suriye'deki Şam Havalimanı'na füze saldırısı düzenlediği öne sürüldü.

Esed rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, başkentin doğusundaki Şam Havalimanı'nın İsrail tarafından füze saldırısıyla hedef alındığını iddia etti.

Ajansın haberinde, "Hava savunma sistemlerimiz, Şam Havalimanı'nı hedef alan İsrail saldırısını püskürttü ve bazı füzeleri de imha etti." ifadesine yer verildi.

İsrail'den konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Esed rejimi, 4 Eylül'de İsrail savaş uçaklarının ülkenin orta kesimindeki Hama ve batısındaki Akdeniz kıyısında bulunan Tartus illerindeki bazı askeri bölgelere hava saldırısı düzenlediğini iddia etmişti.

İsrail, son birkaç ayda Suriye'nin Humus, Kuneytra, Dera ve Şam illerindeki rejim ve destekçisi İran'a ait askeri noktalara çeşitli saldırılar düzenlemişti.

Kaynak: AA

Etiketler: suriye, Şam Havalimanı, israil, Füze saldırısı
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