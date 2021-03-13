Filistin Çalışma Bakanı Nasri'nin yaralanmasını kardeşi ve Nablus kentindeki Yahudi yerleşim birimlerine karşı çalışmalar yürüten aktivist Nasr Ebu Ceyş şu sözlerle duyurdu.

"Bakanımız, İsrail işgal güçlerinin attığı ses bombası sebebiyle ayağından hafif bir şekilde yaralandı."

Tedavisinin ardından taburcu oldu

Nasri'nin Beyt Decen kasabasında katıldığı gösteride İsrail askerleri tarafından silah dipçiğiyle darp edildiğini de belirten Ebu Ceyş, Bakan'ın Nablus'taki Rafidia Hastanesi'ne nakledildiğini, tedavisinin ardından taburcu edildiğini söyledi.

Olayla ilgili, Bakan'dan ve Filistin makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

Dünkü gösterilerde 3 kişi yaralanmıştı

Gün içerisinde, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı'nı protesto eden Filistinlilere müdahalesinde 3 kişi yaralanmış, onlarca kişi göz yaşartıcı gazdan etkilenmişti.

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günü düzenlenen protestolara, İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen tazyikli atık suyla müdahale ediyor.