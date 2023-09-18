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Dünya
AA 18.09.2023 21:56

İsrail askerlerinin elinden vurduğu foto muhabiri Amra yarın ameliyat edilecek

İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nde düzenlenen gösterilere müdahalesi sırasında yaralanan ve tedavisinin devamı için İstanbul'a gelen Anadolu Ajansı (AA) için serbest çalışan Filistinli foto muhabiri Eşref Ebu Amra yarın elinden ameliyat edilecek.

İsrail askerlerinin elinden vurduğu foto muhabiri Amra yarın ameliyat edilecek

Mısır'ın başkenti Kahire'den hareket eden Türk Hava Yollarına (THY) ait tarifeli uçakla bu sabah İstanbul Havalimanı'na gelen Eşref Ebu Amra'nın Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin el cerrahi bölümündeki tedavisi sürüyor.

Hastanenin El Cerrahisi Klinik Şefi Doç. Dr. Egemen Ayhan, elinde oluşan enfeksiyon sebebiyle hastanede 5 gün tedavi altında kalmasına karar verilen Amra'nın sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Amra'nın parmağında kırık ve ezilme olduğunu, tendon yaralanması da bulunduğunu belirten Ayhan, "Kırığı için bir ameliyat olmuş, çok fena değil ama tendon ve enfeksiyon açısından yarın ameliyata alıp inceleyeceğiz. Tendonunda bir sorun varsa tendonunu onaracağız. Cildinden yana da bir sorun olmazsa çok büyük sıkıntı çıkarmayacağını düşünüyorum." dedi.

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Uzman Dr. Okyar Altaş ve ekibiyle ameliyatı gerçekleştireceklerini ifade eden Ayhan, ameliyatın Amra'nın koltuk altından uyuşturularak yapılacağını söyledi.

Ayhan, ikinci bir ameliyatın gerekip gerekmeyeceğinin ise yarınki operasyon sonrası belli olacağını dile getirdi.

Abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında Mescid-i Aksa ve Filistinli tutuklulara destek amacıyla 15 Eylül'de düzenlenen gösterilere müdahale eden İsrail askerleri, 2013'ten bu yana Anadolu Ajansı için serbest çalışan Filistinli foto muhabiri Eşref Ebu Amra'yı elinden yaralamıştı.

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