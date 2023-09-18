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Dünya
AA 18.09.2023 21:35

İtalya'da seyir halinde cep telefonu kullanımının cezası artacak

İtalya'da sağ koalisyon hükümeti, son dönemde artan trafik kazaları karşısında kurallara uymayanlara, özellikle de direksiyon başında cep telefonu kullananlara yönelik cezai yaptırımları artıran bir kararname kabul etti.

İtalya'da seyir halinde cep telefonu kullanımının cezası artacak
[Fotograf: Reuters]

Başbakan Giorgia Meloni başkanlığında toplanan bakanlar kurulu, Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Matteo Salvini'nin gündeme getirdiği kara yolunda güvenli sürüş için bakanlığının hazırladığı, cezaları artıran yeni kararnameyi onayladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kaynaklarının paylaştığı bilgiye göre, bakanlar kurulunda kabul edilen yeni yol güvenliği kararnamesi kapsamında, araç sürerken cep telefonu kullandığı için durdurulan sürücülere uygulanacak para cezası 165-660 eurodan, 422-1697 euroya yükseltildi.

Buna ek olarak söz konusu sürücünün ehliyeti, ilk ihlalden itibaren 15 gün ile 2 ay arasında askıya alınacak.

Suçun 2 yıl içinde tekrarı halinde, mevcut kanunda öngörüldüğü haliyle sürücünün ehliyetine 1 ile 3 ay arasında el konulacak ve buna ek olarak sürücüye 2 bin 588 euroya varan para cezası uygulanacak.

Sürücü puanında da ilk ihlal için 8 ceza puanı, ikinci ihlalde ise 10 ceza puanı işlenecek.

Yeni düzenlemeyle ayrıca engelli parklarına aracını park edenler için cezalar iki katına çıkarılıyor.

Engelli alanına park etmiş iki tekerlekli motosiklet gibi araçlar için halihazırda 80 ile 328 euro arasında değişen cezanın, 165-660 euro olacağı belirtilirken dört tekerlekli araçlar için ise halihazırda 165 ile 660 euro aralığında olan cezanın 330-990 euroya yükseltileceği kaydedildi.

Cezaları artıran yeni düzenlemenin, ekim ayında parlamentonun onayına sunulması bekleniyor.

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsünün (ISTAT) temmuzda yayımladığı verilere göre, ülkede 2022'de trafik kazalarında 3 bin 159 kişi can verirken, 223 bin 475 kişi yaralandı. Bu sayı, 2021'e göre yüzde 9,9'luk bir artışa denk geldi.

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