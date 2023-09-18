Açık 18.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.09.2023 21:43

Gürcistan'da hükümet, Cumhurbaşkanı Zurabişvili hakkında azil süreci başlattı

Gürcistan hükümeti, Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili hakkında azil sürecini başlatmak üzere Anayasa Mahkemesine başvuru yaptı.

Gürcistan'da hükümet, Cumhurbaşkanı Zurabişvili hakkında azil süreci başlattı
[Fotograf: AA]

Gürcistan Anayasa Mahkemesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Zurabişvili hakkında azil sürecini başlatmak için milletvekilleri mahkemeye başvuru yaptı.

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi Başkanı ve milletvekilli İrakli Kobakhidze ile Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili başta olmak üzere toplam 80 milletvekillinin imzaladığı dilekçenin, Anayasa Mahkemesi tarafından inceleneceği kaydedilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Dava, Anayasa Mahkemesi Genel Kuruluna devredildi. O da konuyu değerlendirecek ve sonucunu bir ay içinde parlamentoya sunacak."

Cumhurbaşkanı hakkında azil sürecinin başlatılması

Gürcü Hayali Partisi Başkanı Kobakhidze, 1 Eylül'de yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin ağustosun sonunda Avrupa ülkelerine başlattığı ziyaret programına tepki göstermişti.

Ülkede parlamenter sistemin olduğuna dikkati çeken Kobakhidze, anayasaya göre Cumhurbaşkanı'nın hükümetle koordineli çalışmadan dış politika yürütme hakkına sahip bulunmadığını belirtmişti.

Zurabişvili'nin sadece kendi kararına göre Avrupa'da görüşmeler yapmaya gittiğini savunan Kobakhidze, anayasayı ihlal ettiği gerekçesiyle cumhurbaşkanına yönelik azil süreci için harekete geçtiklerini bildirmişti.

Anayasaya göre Gürcistan Cumhurbaşkanı'na yönelik azil sürecinin başlatılması için 150 kişilik parlamentoda 50 milletvekilinin imzası, sürecin tamamlanması için de 100 milletvekilinin desteği gerekiyor.

Buna göre, parlamentoda sadece 84 koltuğa sahip iktidar partisi Gürcü Hayali'nin muhalefet partilerinden destek alması gerekecek.

Hiçbir yere gitmiyorum

Cumhurbaşkanı Zurabişvili ise 7 Eylül'de, kendisi hakkında azil sürecini başlatmak üzere harekete geçen hükümete tepki göstererek, "Hiçbir yere gitmiyorum. Herkesin, benim istifa etmem hayalini unutması gerektiğini düşünüyorum." demişti.

ETİKETLER
Gürcistan
Sıradaki Haber
İtalya'da seyir halinde cep telefonu kullanımının cezası artacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:01
Libya'da selden en çok etkilenen Derne salgın riski altında
21:58
İsrail askerlerinin elinden vurduğu foto muhabiri Amra yarın ameliyat edilecek
21:43
İtalya'da seyir halinde cep telefonu kullanımının cezası artacak
21:20
Azerbaycan, Ermenistan'dan ordusunu Karabağ'dan çekmesini talep etti
21:17
Çin Dışişleri Bakanı Vang: Rusya ile çok kutuplu bir dünya oluşumuna katkıya hazırız
21:14
Peru'da otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 24 kişi öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi
FOTO FOKUS
YouTube ansiklopedi değil
YouTube ansiklopedi değil
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ