İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli kadın öldü
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti yakınlarında Filistinli bir kadını öldürdü.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bacağından yaralanan kadın Beytüllahim'deki devlet hastanesinde tedaviye alındı.
40 yaşlarındaki kadın, kan kaybından yaşamını yitirdi.
Görgü tanıkları, olayın Beytüllahim'in batısındaki Husenbeldesinde yaşandığını aktardı.
İsrail basınında ise Filistinli bir kadının askerlerin bulunduğu noktaya ilerlediği, "dur" çağrılarına uymadığı, ardından askerlerin kadına ateş açtığı haberi yer aldı.
İsrail'de son 3 haftada 4 silahlı saldırı düzenlenmiş, olaylarda 14 İsrailli hayatını kaybetmişti. İsrail ordusu saldırıların ardından Batı Şeria'daki operasyonlarını artırmıştı. İsrail ordusunun Batı Şeria'ya düzenlediği baskınlarda en az 6 Filistinli hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.
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