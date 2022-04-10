Korkutan yangın, eyaletin körfez kenti Benicia limanında çıktı. Petrol arıtma tesisi yakınlarındaki yangına itfaiye anında müdahale etti.

Yoğun duman limanı sardı, itfaiye görevlileri karadan ve denizden müdahale etmeye çalıştı.

[Fotoğraf: Reuters]

Rıhtımdaki ahşap malzemeler yangını söndürmeyi zorlaştırırken; deniz üzerinde yoğun duman oluştu. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangına müdahale sürüyor.

Bölge halkı dışarı çıkmamaları için uyarıldı

California'da bir diğer yangın ise San Jose kentinde çıktı. Bir alışveriş merkezinin deposunda başlayan yangın büyüyerek paniğe neden oldu. Yoğun duman nedeniyle bölge halkına dışarı çıkmamaları uyarısı yapıldı.

Bölgedeki bir hayvan hastanesi tahliye edildi. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmadı.