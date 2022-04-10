Haber Giriş: 10 Nisan 2022 Pazar 12:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bosnalı araştırmacı Saraybosna'daki eserleri renklendiriyor
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın sokakları, bu ramazan Osmanlı eserlerinin çizimleriyle renklendi. Dijital ortamda haritalar tasarlayan Bosnalı araştırmacı Emir İsoviç'in amacı, yediden yetmişe herkese tarihi rehberlik yapmak.
Bosnalı Araştırmacı Emir İsoviç Saraybosna’daki tarihi eserleri görsel ve yazılı içeriklerle kayıt altına alıyor. Çalışmalarını dijital ortamda da yürüten İsoviç kültür mirası eserlerin özelliklerini yakından inceliyor.
“Ben de çizimlerimle binanın önemini, tarihini ve içeriğini göstermeye çalıştım ve onun hakkında soranlara öğrenmek isteyenlere daha çok bilgi vermeye çalıştım.”
Bosnalı araştırmacı bütün çalışmalarını İnfografik haritalarda topluyor.
“Bir haritanın önünde bir dedeyle bir torun beraber durup izleyip konuşabiliyorlar. Böylece hem nesiller arası bir diyalog hem de güzel hatıralar oluşturuluyor.”
Haritalara katılan görsel zenginlik yediden yetmişe herkese rehberlik ediyor.
Etiketler: Bosna Hersek
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