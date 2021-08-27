Haber Giriş: 27 Ağustos 2021 Cuma 16:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail askerlerinden içlerinde AA'nın da foto muhabiri olduğu 7 Filistinli gazeteciye gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Filistinli gazeteciyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında Anadolu Ajansının serbest foto muhabiri Sari Ceradat da bulunuyor.
İsrail güçleri Batı Şeria'nın güney kesimindeki Ummu'ş Şaghan bölgesinde 7 Filistinli gazeteciyi askeri araca bindirerek ellerini bağladı.
Askerler tarafından gözaltına alınan basın mensuplarının bilinmeyen bir yere götürüldüğü aktarılırken, nedenine ilişkin bilgi alınamadı.
AA'nın foto muhabiri de var
Gözaltına alınanlar arasında Anadolu Ajansının (AA) serbest foto muhabiri Sari Ceradat da bulunuyor.
Söz konusu gazetecilerin, Yahudi yerleşim birimlerini protesto eden Filistinlilerin gösterilerini takip etmek için bölgede bulunduğu belirtildi.
Konuyla ilgili resmi makamlardan açıklama yapılmadı.
Etiketler: Batı Şeria İsrail
Son Haberler
- 16:53
- 16:44
- 16:30
- 16:33
- 16:33
Sıradaki Haber
Tim Cook'un şirkette 10. yılı: 5 milyon Apple hissesi verildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz