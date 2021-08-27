Tim Cook'un şirkette 10. yılı: 5 milyon Apple hissesi verildi
Apple'ın CEO'su Tim Cook görevdeki 10'uncu yılını geride bıraktı. Şirketin kurucularından Steve Jobs ile yaptığı anlaşma gereği Cook'a 5 milyon adet Apple hissesi verildi. Cook, değeri 750 milyon dolar olan hisseleri sattı.
ABD'li teknoloji devi Apple'ın CEO'su Tim Cook, görevinde 10'uncu yılını kutladı.
Apple'ın kurucularından Steve Jobs ile yaptığı anlaşmanın bir parçası olarak Apple hisseleriyle ödüllendirildi. Değeri 750 milyon dolar olan 5 milyon Apple hissesinin sahibi olan Cook, bu hisseleri nakde çevirdi.
Kişisel serveti 1,5 milyar dolar
Steve Jobs’un, ölmeden kısa bir süre önce yerine atadığı Tim Cook'un döneminde şirket, dünyanın en değerli firması konumuna geldi. Cook'un görevde kaldığı son 10 yılda Apple'ın hisseleri yüzde bin 200 yükseldi.
Blomberg’in milyarderler endeksine göre Tim Cook’un kişisel serveti 1,5 milyar dolar seviyesinde.
Bugüne kadar ciddi miktarlarda bağışlar yapan Cook,
2015’te yaptığı bir açıklamada ölmeden önce tüm servetini de bağışlayabileceğini belirtmişti.
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