ABD'li teknoloji devi Apple'ın CEO'su Tim Cook, görevinde 10'uncu yılını kutladı.

Apple'ın kurucularından Steve Jobs ile yaptığı anlaşmanın bir parçası olarak Apple hisseleriyle ödüllendirildi. Değeri 750 milyon dolar olan 5 milyon Apple hissesinin sahibi olan Cook, bu hisseleri nakde çevirdi.

Kişisel serveti 1,5 milyar dolar

Steve Jobs’un, ölmeden kısa bir süre önce yerine atadığı Tim Cook'un döneminde şirket, dünyanın en değerli firması konumuna geldi. Cook'un görevde kaldığı son 10 yılda Apple'ın hisseleri yüzde bin 200 yükseldi.

Blomberg’in milyarderler endeksine göre Tim Cook’un kişisel serveti 1,5 milyar dolar seviyesinde.

Bugüne kadar ciddi miktarlarda bağışlar yapan Cook,

2015’te yaptığı bir açıklamada ölmeden önce tüm servetini de bağışlayabileceğini belirtmişti.