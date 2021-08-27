Haber Giriş: 27 Ağustos 2021 Cuma 16:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Irak’ta Mukteda es-Sadr 10 Ekim'deki seçimlere yeniden katılma kararı aldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Irak’taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, daha önce boykot kararı aldığı 10 Ekim'deki erken seçimlere yeniden katılacağını duyurdu.
Irak’taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, yaptığı görüntülü konuşmasında, erken seçimlere ilişkin kararını açıkladı.
Siyasi liderler ve gruplardan "seçimlerde şeffaflık esasına dayalı ve yolsuzluk yapanların seçimlere katılmayacağını" taahhüt eden mektup teslim aldığını ifade eden Sadr, bu yüzden seçimlere katılma kararı aldığını belirtti.
“Seçimlere büyük azim ve ısrarla katılacağız.” diyen Sadr, tabanına meydanlarda "milyonluk destek gösterisi" çağrısı yaptı.
Boykot kararı almıştı
Sadr, "Seçimlere katılmayacağımı ilan ediyorum. Mevcut ve gelecek hükümetten de elimi (desteğimi) çekiyorum." ifadelerini kullanmıştı.
Etiketler: Irak
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