Haber Giriş: 27 Ağustos 2021 Cuma 15:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Paşinyan'dan Türkiye açıklaması: Olumlu sinyallere, olumlu sinyallerle cevap vereceğiz
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Dağlık Karabağ'daki işgalin sona ermesinin ardından bölgede kalıcı barış çağrılarına Ermenistan'dan adım geldi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye’den gelen olumlu sinyallere, olumlu sinyallerle cevap vereceklerini söyledi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, başkent Erivan’da gündemdeki konulara ilişkin hükümet toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
Konuşmasında Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilere de değinen Paşinyan, “Türk kamuoyundan bazı net olumlu sinyaller alıyoruz. Bu sinyalleri değerlendireceğiz, olumlu sinyallere olumlu sinyallerle cevap vereceğiz.” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, “Dağlık Karabağ'daki işgalin sona ermesiyle birlikte bölgemizde kalıcı barış adına yeni bir fırsat penceresi açıldığını, Ermenistan'ın bunu değerlendirmesi halinde bizim de gerekeni yapacağımızı ifade ettik." değerlendirmesinde bulunmuştu.
Etiketler: Dağlık Karabağ Ermenistan Karabağ Sorunu
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