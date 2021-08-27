Haber Giriş: 27 Ağustos 2021 Cuma 15:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İngiltere'de sanayi deposunda yangın
[Fotoğraf: Jacob King/PA via AP]
İngiltere'de Leamington Spa kentinde bir sanayi deposunda yangın çıktı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, depo yakınındaki yerleşim yerleri tahliye edildi.
İngiltere'de Leamington Spa kentinde çok sayıda yanıcı maddenin bulunduğu depoda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Yangın, kimyasal maddelerin etkisiyle yayıldı ve siyah dumanlar gökyüzüne yükseldi.
Yerleşim yerleri boşaltıldı
Yetkililer, tedbir olarak depo yakınındaki yerleşim yerlerini boşalttı. 70 kilometre çevresinde bulunanları, evlerinden çıkmamaları ve pencerelerini kapalı tutmaları konusunda uyardı.
Yangını kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor.
Depodan zaman zaman patlama sesleri geldiği ifade ediliyor.
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