Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, onlarca Yahudi yerleşimci İsrail askerlerinin himayesinde Nablus'taki Yusuf Türbesi'ne baskın düzenledi. İsrail askerleri, taş atarak karşılık veren Filistinli gençleri göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak dağıtmaya çalıştı.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise türbe çevresinde çıkan arbedede 15 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Nablus'un doğusunda bulunan Yusuf Türbesi, Yahudiler tarafından kutsal bir mekan olarak kabul ediliyor. Yahudiler, Hazreti Yusuf'un kemiklerinin Mısır'dan getirilip burada defnedildiğine inanıyor.

Filistinli arkeologlar ise türbenin birkaç yüzyıllık geçmişi olduğunu ve Hazreti Yusuf'a değil, Yusuf Duveykat isimli bir alime ait olduğunu iddia ediyor.

Kaynak: AA