Dünya
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı27 Kasım 2019 Çarşamba 02:19 - Son Güncelleme 27 Kasım 2019 Çarşamba 02:21
İsrail savaş uçakları Gazze'de Hamas'a ait askeri bir noktaya hava saldırısı düzenledi.
[Fotoğraf: AA]
İsrail uçakları, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait El-Kadisiyye ismi verilen bir noktaya peş peşe 6 saldırı düzenledi.
Can kaybı yaşanmayan saldırıya ilişkin İsrail ordusundan henüz açıklama yapılmadı.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee daha önce Twitter hesabından yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde Gazze'den İsrail'e 2 roket atıldığını duyurmuştu.
Kaynak: AA
Etiketler: israil gazze filistin hamas Savaş uçakları