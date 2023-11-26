İsrail askerleri, insani araya rağmen Gazze'deki hastanelerin çevresindeki Filistinlileri hedef aldı

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail keskin nişancıları, insani araya rağmen Gazze'deki Endonezya hastanesi çevresinde Filistinlileri hedef alarak 3 kişiyi yaraladı.

İşgal keskin nişancıları, Kudüs Hastanesi civarındaki ev ve mülklerini kontrol etmek isteyen 4 kişiyi de hedef aldı.

Filistin Kızılayından bugün yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Gazze'nin orta kesimlerindeki Megazi Mülteci Kampı'nda Filistinli iki çiftçiyi hedef alması sonucu birinin öldüğünü diğerinin de yaralandığını duyurmuştu.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.

Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlanmıştı.

Şu ana kadar abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 26 İsrailli ve İsrail hapishanelerinde tutuklu 78 Filistinli serbest bırakıldı.