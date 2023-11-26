Katar: İnsani aranın uzatılmasına dönük siyasi düzeyde görüşmeler var

Hatır, Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafından Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, yardım girişleri ve insani aranın uzatılmasına ilişkin bilgi verdi.

Yardım girişlerinde iyileşme olsa da bunun yeterli olmadığını kaydeden Hatır, bunun sebepleri arasında da lojistik yetersizlikler, farklı ülkelerin yardım göndermiş olması, teftiş noktalarının çokluğu ve İsrail'in getirdiği engellerin yer aldığını dile getirdi.

İnsani aranın uzatılması için yürütülen çalışmalara ilişkin de bilgi veren Hatır, siyasi düzeyde insani aranın uzatılması için müzakereler yürütüldüğünü, koordinasyon ve lojistik düzeyde de Birleşmiş Milletler (BM) ve Mısır tarafıyla görüşmelerin olduğunu kaydetti.

Yardım girişlerinde yaşanan lojistik sıkıntılar ve yardım tırlarının sayısına getirilen kısıtlamalar nedeniyle çok fazla yardımı bir defada göndermenin bir faydası olmadığını, özellikle tıbbi yardımlarda bu durumun, malzemelerin bozulmasına neden olduğunu vurgulayan Hatır, bağışçı ülkelerin de gerektiğinde yardıma hazır olduklarını ilettiklerini söyledi.