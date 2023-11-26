Hafif Sağanak Yağışlı 3.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.11.2023 17:15

İsrail Genelkurmay Başkanı, insani aranın ardından Gazze'ye saldırıların süreceği mesajını yineledi

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, çatışmalara verilen insani ararın ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara devam edeceklerini belirtti.

İsrail Genelkurmay Başkanı, insani aranın ardından Gazze'ye saldırıların süreceği mesajını yineledi
[Fotograf: Reuters]

Halevi, yayımladığı yazılı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Esir takası kapsamında çatışmalara verilen insani ara sonrası Gazze'ye yönelik saldırılara devam edecekleri mesajını tekrarlayan Halevi, "Çerçeve tamamlandığında rehinelerin serbest bırakılmasına devam edilmesi ve Hamas'ın tamamen tasfiyesi için operasyonlarımıza kararlılıkla döneceğiz" ifadelerini kullandı.

İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı saldırılara esir takası mutabakatı kapsamında 24 Kasım Cuma günü 4 günlük ara verilmişti.

Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırılarında 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürülmüştü.

ETİKETLER
İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
Katar: İnsani aranın uzatılmasına dönük siyasi düzeyde görüşmeler var
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:00
Netanyahu, işgal altındaki Gazze'nin kuzeyine gitti
18:56
Samsun’da 5 katlı binada yangın
19:13
Hatay'da sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi
19:08
Hamas, 14 İsrailli ve 3 yabancı esiri Kızılhaç yetkililerine teslim etti
18:36
Mısır: Bugün serbest bırakılacak esirlerin listesini teslim aldık
18:26
İnsani ara 3. gününde: Esirlerin serbest bırakılması için hazırlık yapılıyor
İsrail saldırılarının ardından Gazze'deki bazı bölgeler harabeye döndü
İsrail saldırılarının ardından Gazze'deki bazı bölgeler harabeye döndü
FOTO FOKUS
Gazzeliler enkaza dönen evlerini terk etmiyor
Gazzeliler enkaza dönen evlerini terk etmiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ