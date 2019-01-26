Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, bir grup yasa dışı Yahudi yerleşimci Ramallah kenti yakınlarındaki El-Muğir beldesine baskın düzenleyerek, köydekilerin üzerine gerçek mermiyle ateş açtı.

Baskına tepki gösteren Filistinliler ile Yahudi yerleşimciler arasında arbede yaşandığı belirtildi.

Bölgeye gelen İsrail askerlerinin belde sakinlerine gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği, Filistinlilerin ise askerlere taş atarak karşılık verdiği dile getirildi.

1 Filistinli şehit oldu, 20 Filistinli yaralandı

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, El-Muğir beldesindeki saldırılarda gerçek mermiyle vurulan bir Filistinli şehit oldu.

Şehit olan Filistinlinin, İsrail güçlerince mi yoksa Yahudi yerleşimciler tarafından mı şehit edildiğine ilişkin bilgi verilmedi.

Açıklamada ayrıca, 5'i gerçek mermiyle olmak üzere 20 Filistinlinin yaralandığı, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Gerçek ve plastik mermilerle müdahale ediyorlar

İsrail güçleri dün de El-Mugir'de yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto etmek için toplanan Filistinlilere müdahale ederek 2'si gerçek, 4'ü plastik mermiyle olmak üzere 6 kişiyi yaralamıştı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal boyunduruğu altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Kaynak: AA