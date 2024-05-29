İsrail askerleri Gazze'de iki tutukluyu öldüresiye dövdü

Haaretz'in ismi açıklanmayan iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, tutuklular Naqab çölündeki Sde Teiman gözaltı tesisine giderken dövüldü ve daha sonra ikisi de hayatını kaybetti.

Haber kaynağına göre, "Olayla ilgili çok sayıda asker sorgulanırken, onların ölümüne sebep olduğu şüphesiyle kimse tutuklanmadı."

Haaretz daha önce Gazze'den en az 27 tutuklunun İsrail askeri gözetiminde Sde Teiman ve diğer üslerde öldüğünü bildirmişti.

Serbest bırakılan tutuklular, İsrail ordusunu, tutuklu Filistinlilere cinsel şiddetin yanı sıra, şiddetli dayak, köpek saldırıları, çıplak aramalar, suyla boğulma ve yiyecek, uyku ve tuvalete erişimlerinin engellenmesi yoluyla işkence de dahil olmak üzere ağır istismara maruz bırakmakla suçladı.