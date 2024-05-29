Açık 12.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Reuters 29.05.2024 06:14

Kuzey Kore, Güney Kore'ye balonlarla çöp gönderdi

Güney Kore medyasında yer alan habere göre, Kuzey Kore'den çöp gibi görünen çeşitli nesneler taşıyan 90'dan fazla balonun tespit edilmesinin ardından Kuzey sınırında yaşayan insanlar uyarıldı ve balonlardan uzak durulması istendi.

Kuzey Kore, Güney Kore'ye balonlarla çöp gönderdi

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'ye ait olduğuna inanılan tanımlanamayan nesnelerin, sıkı tahkimatlarla korunan sınırın yakınında görüldüğünü söyledi ve insanlardan uzak durmaları ve bunları orduya veya polise bildirmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Yonhap News'in askeri bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Çarşamba gününe kadar 90'dan fazla balon tespit edildi; bunlardan bazıları yere inerken diğerleri hâlâ havadaydı.

Güney Kore medyasında yayınlanan fotoğraflarda, plastik bir torbaya bağlı şişirilmiş beyaz bir balon ve başka bir fotoğrafta, etrafına çöp sarılmış balona benzeyen bir şey görülüyordu.

Kuzey Kore uyarmıştı

Kuzey Kore'nin Savunma Bakanı Yardımcısı Pazar günü yaptığı açıklamada, "meşru müdafaa için güçlü bir güç" uygulayacağına dair söz verdi ve Güney'e "atık kağıt ve pislik yığınlarının" gönderileceği konusunda uyardı.

Yıllardır Güney Koreli aktivistler, Kuzey Kore'ye , liderlerini eleştiren broşürler ve K-pop müzik videoları içeren USB bellekler taşıyan balonlar gönderiyor.

Kuzey Kore ve Güney Kore, 1950-1953 Kore Savaşı'ndaki ateşkes anlaşmasının çatışmaları sona erdirmesinden bu yana teknik olarak savaşta kaldı.

ETİKETLER
Kuzey Kore Güney Kore
Sıradaki Haber
Ermenilerin katliam yaptığı Hocalı'ya Azerbaycanlı aileler yeniden yerleşmeye başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:35
Yunanistan'da AP'deki Yunan milletvekili ve Yunanistan İçişleri Bakanlığına para cezası
07:30
Google'ın yapay zekası size taş yedirebilir
07:11
Küba Devlet Başkanı Canel, İsrail'in Refah'taki kampa saldırısını kınadı
07:05
İsrail katliama devam ediyor: Han Yunus'ta çok sayıda Filistinli öldü
06:47
Bursa'da yedek parça fabrikasında yangın
06:59
ABD'li milyarder Titanik enkazına denizaltı yolculuğu planlıyor
Beyaz Saray önünde İsrail ile ABD yönetimine Refah protestosu
Beyaz Saray önünde İsrail ile ABD yönetimine Refah protestosu
FOTO FOKUS
Tarihi değiştiren fetih
Tarihi değiştiren fetih
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ