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İsrail askerleri Filistinlilere gerçek mermiyle müdahale etti

İsrail askerleri, Filistinlilerin deniz yoluyla Gazze ablukasını kırma girişimine gerçek mermiyle müdahale etti.

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İsrail askerleri Filistinlilere gerçek mermiyle müdahale etti

Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi tarafından İsrail'in 2006’dan beri uyguladığı ablukayı kırma amacıyla yedincisi düzenlenen deniz eylemine İsrail askerleri yoğun ateşle karşılık vererek müdahale etti.

Gazze'deki balıkçılar iskelesinden Akdeniz sularına açılan yaklaşık 20 kayığa, yüzlerce Filistinli de sahilden destek verdi.

Onlarca Filistinlinin içinde bulunduğu kayıklar İsrail’in deniz sınırına yaklaştığı sırada, İsrail deniz kuvvetleri ateş açmaya başladı.

4 Filistinli atılan gerçek mermiyle yaralandı

Şu ana kadar eyleme katılan biri gazeteci olmak üzere dört Filistinlinin İsrail askerleri tarafından atılan gerçek mermiyle yaralanırken, çok sayıda Filistinli gösterici de atılan gazdan etkilendi.

Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi, 29 Mayıs'tan bu yana 6 defa denizden İsrail ablukasını kırmayı denemiş, ancak eylemleri İsrail güçlerinin müdahalesiyle sonuçlanmıştı.

Filistinli eylemciler gözaltına alınmış, deniz araçlarına el konulmuştu.

2 milyona yakın Filistinli yaşam mücadelesi veriyor

Gazze Şeridi'nde yaşayan 2 milyona yakın Filistinli, İsrail'in 2006'dan bu yana devam eden kara, hava ve deniz ablukası nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

Kaynak: AA 

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