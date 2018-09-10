Almanya'da camiye saldırı

Almanya Delmenhorst polisi tarafından yapılan açıklamada, Walther-Rathenau Caddesi'nde bulunan caminin duvarına siyah boyayla yazılar yazıldığı ve domuz etinden yapılmış çeşitli ürünlerin atıldığı belirtildi.

Açıklamada, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı ifade edildi.

"Domuz etinden yapılmış sosis ve kıyma parçaları atılmış"

Selimiye Camii Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İdris Aksüt gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam yatsı namazından sonra camiyi kilitleyip eve gittiklerini anlatarak, "Dikkatimizi çeken herhangi bir şey görmedik. Çirkin saldırı bu sabah saat 04.00 sularında olmuş. Saldırıda kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından yeni bakımını ve badanasını yaptığımız camimizin duvarlarına çirkin yazılar yazılmış, domuz etinden yapılmış sosis ve kıyma parçaları atılmıştır" dedi.

"Bizi yolumuzdan yıldırmak isteyenler başaramayacak"

Olayı kınadıklarını belirten Aksüt, "Bizi yolumuzdan yıldırmak isteyenler başaramayacaklar" diye konuştu.

Caminin güvenlik kamera kayıtlarının polise teslim edildiğini söyleyen Aksüt, polisin olayı bir an önce aydınlatmasını istedi.

Kaynak: AA