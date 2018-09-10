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Belçika düzensiz göçmenleri tek merkezde toplayacak

Belçika’daki düzensiz göçmenlerin Steenokkerzeel'de bulunan göçmen merkezinde toplanacağı duyuruldu.

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Belçika düzensiz göçmenleri tek merkezde toplayacak

Aşırı sağcı Yeni Flaman İttifakı (N-VA) partisi üyeleri İçişleri Bakanı Jan Jambon ile Mülteci ve Göç Bakanı Theo Francken, düzensiz göçle mücadeleye ilişkin bazı adımları içeren paket açıkladı.

Bu çerçevede, ülkedeki tüm düzensiz göçmenlerin halihazırda Steenokkerzeel'de bulunan göçmen merkezinde toplanacağı bildirildi.

Jambon, ilk etapta polis operasyonları kapsamında ele geçirilen düzensiz göçmenlerin merkeze aktarılacağını, nihai hedefin ise ülkedeki tüm düzensiz göçmenleri bu merkezde toplamak olduğunu ifade etti.

Yeni önlemler kapsamında, polis operasyonları ve göçmen merkezi sayılarının artırılması, düzensiz göçmenlerin geçiş yaptığı limanlarda güvenliğin güçlendirilmesi ve İngiliz güvenlik güçleriyle iş birliğinin artırılması öngörülüyor.

Kaynak: AA

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