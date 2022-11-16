Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasında, İsrail güçlerinin, Dura kentindeki Sincir bölgesine yaptıkları baskın sırasında plastik mermiyle sağ gözünün alt kısmından yaraladığı 12 yaşındaki çocuğun, bölgedeki devlet hastanesinde tedavi altına alındığı kaydedildi.

Bölgedeki görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, çocuk, İsrail ordusunun Dura kentine gelerek Halil kentinin güney girişlerini kapattıktan sonra dükkanlardaki kameraları incelerken çıkan çatışmalar sırasında yaralandı.

Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin araçlarına saldırıyor

Filistin resmi haber ajansına (WAFA) göre, salı akşamı Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'ya bağlı Halil, Kalkiliyye, Selfit ve Nablus kentlerindeki birçok caddede Filistin vatandaşlarına ait araçlara saldırdı.

Gruplar halinde hareket eden Yahudi yerleşimcilerin taşlarla saldırdığı araçların birçoğunda maddi hasar oluştuğu belirtildi.