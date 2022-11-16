Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün Tahran'ın, Moskova tarafından sivil altyapı ve şehirleri vurmak için kullanılan insansız hava araçlarını Rusya'ya tedarik etmesi de dahil olmak üzere, İran'ın, Ukrayna'ya karşı savaşta Rusya'ya desteğine yanıt olarak yaptırımlar uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri ve Hazine bakanlıklarının yaptırım kararını ortak aldığını belirten Blinken, İran'ın Rusya'ya tedarik ettiği İHA'ları üreten ve teslim eden üç İran kuruluşunun yaptırım listesine eklendiğini kaydetti.

Blinken, yaptırım listesindeki üç kuruluşun, İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvveti, Mohajer-6 İHA'larını üreten Kuds Havacılık Sanayi ile Rus kuvvetlerinin Kiev, Odesa ve Harkov bölgelerinde son saldırılarda kullandığı Şahed-136 kamikaze İHA'sı da dahil olmak üzere Şahed serisi İHA çeşitlerini üreten Şahed Havacılık Sanayi Araştırma Merkezi olduğu bilgisini verdi.

İran İHA'larını kullanan Rus Özel Güvenlik Şirketi Wagner'e de yaptırım uyguladıklarını ifade eden Blinken, İran İHA'larının Wagner'e satılmasında rolleri bulunan Abbas Cuma ve Tigran Khristoforoviç Srabionov'un da yaptırım listesine eklendiğini vurguladı.

Blinken, ayrıca İran İHA'larının Rusya'ya transferinde rol oynayan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Success Aviation Services FZC (Success Aviation) ve İ Jet Global DMCC (i Jet) şirketlerini de BAE hükümetiyle iş birliği içinde yaptırım listesine eklediklerini bildirdi.