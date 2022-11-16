Macron, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Morawiecki'yle telefonda görüştüğünü açıkladı.

Morawiecki'ye, Polonya'yla dayanışma içinde olduğunu ifade ettiğini kaydeden Macron, devam eden soruşturmalarda Polonya'nın Fransa'nın desteğine güvenebileceğini ve ülkesinin soruşturmaları desteklemeye hazır olduğunu belirtti.

Öte yandan Fransa Dışişleri Bakanlığı, Fransa Savunma Bakanlığıyla Polonya'daki son gelişmelere ilişkin yaptığı ortak açıklamayı Twitter'da yayımladı.

Açıklamada, Polonya'da meydana gelen patlamadan sonra Macron'un, Polonya ve NATO'daki müttefikleriyle istişare ederek olayların gün yüzüne çıkarılması için gerekli incelemelerin yapılmasını istediği aktarıldı.