Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba 03:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Macron'dan Polonya Başbakanı'na dayanışma mesajı
[Fotograf: Reuters]
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'ye, Fransa'nın Polonya'yla dayanışma içinde olduğunu söyledi.
Macron, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Morawiecki'yle telefonda görüştüğünü açıkladı.
Morawiecki'ye, Polonya'yla dayanışma içinde olduğunu ifade ettiğini kaydeden Macron, devam eden soruşturmalarda Polonya'nın Fransa'nın desteğine güvenebileceğini ve ülkesinin soruşturmaları desteklemeye hazır olduğunu belirtti.
Öte yandan Fransa Dışişleri Bakanlığı, Fransa Savunma Bakanlığıyla Polonya'daki son gelişmelere ilişkin yaptığı ortak açıklamayı Twitter'da yayımladı.
Açıklamada, Polonya'da meydana gelen patlamadan sonra Macron'un, Polonya ve NATO'daki müttefikleriyle istişare ederek olayların gün yüzüne çıkarılması için gerekli incelemelerin yapılmasını istediği aktarıldı.
Etiketler: Emmanuel Macron Polonya Rusya
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