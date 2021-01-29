Haber Giriş: 29 Ocak 2021 Cuma 00:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail askerleri bir Filistinliyi yaraladı, 5 kişiyi gözaltına aldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'ndaki saldırısında bir Filistinli plastik mermiyle yaralandı. 5 Filistinli de gözaltına alındı.
Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Kefer Kaddum beldesinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı eyleme İsrail askerleri saldırdı.
İsrail askerleri gösteriye katılan Filistinlilerden birini plastik mermiyle yaraladı.
Onlarca gösterici ise atılan gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi atlattı. İsrail askerleri 5 Filistinliyi de gözaltına aldı.
Etiketler: İsrail Filistin Devleti
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