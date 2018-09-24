İsrail askerleri bir Filistinliyi şehit etti

Filistinliler, işgal karşıtı Büyük Dönüş Yürüyüşü kapsamında Gazze Şeridi'nin kuzey sınırı yakınlarında bir araya geldi. İsrail askerleri, işgal karşıtı göstericilere gerçek mermiyle müdahale etti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin kuzeyindeki gösterilere müdahalesi sırasında açtığı ateş sonucu Filistinli bir gencin şehit olduğu, 10 kişinin gerçek mermiyle yaralandığı belirtildi.

Bakanlık, şehit olan Filistinlinin kimliğine ilişkin bilgi paylaşmadı.

Yaralılar arasında yer alan Anadolu Ajansı serbest kameramanı Muntasır es-Savvaf ise görevini yaptığı sırada İsrail askerlerinin attığı gaz kapsülünün doğrudan ayağına isabet ettiğini belirtti.

İsrail askerlerinin kurşununun kamerasına da isabet ettiğini söyleyen Savvaf, kamerasının bir kısmının parçalandığını aktardı.

Savvaf, ilk yardım ekiplerinin olay yerinde kendisine müdahalede bulunduğunu, yarasının hafif olduğunu dile getirdi.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında işgal karşıtı eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden işgal karşıtı gösterilere müdahalesinde 180'den fazla Filistinli şehit oldu.

Kaynak: AA