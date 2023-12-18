Açık 5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.12.2023 12:17

İsrail askerleri Batı Şeria'da ikisi çocuk 4 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kenti yakınlarında yer alan El-Faria Mülteci Kampı'nda açtığı ateş sonucu ikisi çocuk 4 Filistinli öldürüldü.

İsrail askerleri Batı Şeria'da ikisi çocuk 4 Filistinliyi öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu, Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Baskın sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Raşid Habib el-Ayidi (17), Hikmet Semir Muhammed Mulhim (24), Muhammed Semir Muhammed Mulhim (17) ve Yezzen el-Hatib (20) hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun baskın düzenlediği kampta askerler ile Filistinli silahlı gruplar arasında çatışma çıktığını, ordunun kampı kuşatma altına aldığını ve farklı noktalarına keskin nişancılar yerleştirdiğini aktardı.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Batı Şeria
Sıradaki Haber
Macaristan: Rus gazına ek vergiyi kaldırmadığı sürece Bulgaristan'ın Şengen'e girmesini engelleyeceğiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:09
Okullarda, geleneksel oyunlar yeniden oynanacak
13:06
Başkasının takograf kartını kullanan 39 sürücünün kartları daimi iptal edildi
12:57
Edirne'de bir ayda 1209 düzensiz göçmen yakalandı
12:43
Dışişleri Bakanlığı: Filistinlilere acil insani yardımların ulaştırılması için çabalarımız sürüyor
12:36
Mersin'de kentsel dönüşüm çalışmalarının yüzde 65'i tamamlandı
12:32
Yalova'da feribottan atlayan kişiyi deniz polisi kurtardı
Dünyanın en uzun yaya asma köprüsü Macaristan'da ziyaretçilerine kapılarını açacak
Dünyanın en uzun yaya asma köprüsü Macaristan'da ziyaretçilerine kapılarını açacak
FOTO FOKUS
14. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri sahiplerini buldu
14. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri sahiplerini buldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ