Puslu 4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 18.12.2023 11:15

İnsan Hakları İzleme Örgütü: İsrail, açlığı savaş silahı olarak kullanıyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü yeni bir raporda İsrail'i, "bir savaş yöntemi olarak" Gazze'deki sivilleri aç bırakmakla suçladı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü: İsrail, açlığı savaş silahı olarak kullanıyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Direktörü Ömer Şakir, "İsrail, iki aydan fazla bir süredir Gazze halkını yiyecek ve sudan mahrum bırakıyor; bu, üst düzey İsrailli yetkililerin teşvik ettiği veya desteklediği bir politika ve bir savaş yöntemi olarak sivilleri aç bırakma niyetini yansıtıyor." dedi.

Raporda, uluslararası hukuka göre sivillerin hayatta kalması için vazgeçilmez olan nesnelerden mahrum kalmanın bir savaş suçu olduğu belirtildi.

Suç niyetinin saldırganın itirafını gerektirmediği ancak askeri harekât koşullarının bütününden de anlaşılabileceği ifade edildi.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
İran'daki akaryakıt istasyonlarının internet sistemine "İsrail'den siber saldırı" iddiası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:40
Van'da kaçakçılık operasyonlarında 24 gözaltı
11:39
Emtia piyasasında Fed etkisi görüldü
11:35
Macaristan: Rus gazına ek vergiyi kaldırmadığı sürece Bulgaristan'ın Şengen'e girmesini engelleyeceğiz
11:37
Avlanırken kazara kendini vurdu
11:28
Akdeniz için en kapsamlı iklim değişikliği merkezi İstanbul'da kurulacak
11:32
Korsan taksiciler site açtı: 7 dilde hizmet seçeneği
Yaylalarıyla ünlü Rize, misafirlerini bekliyor
Yaylalarıyla ünlü Rize, misafirlerini bekliyor
FOTO FOKUS
14. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri sahiplerini buldu
14. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri sahiplerini buldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ