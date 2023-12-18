İnsan Hakları İzleme Örgütü: İsrail, açlığı savaş silahı olarak kullanıyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Direktörü Ömer Şakir, "İsrail, iki aydan fazla bir süredir Gazze halkını yiyecek ve sudan mahrum bırakıyor; bu, üst düzey İsrailli yetkililerin teşvik ettiği veya desteklediği bir politika ve bir savaş yöntemi olarak sivilleri aç bırakma niyetini yansıtıyor." dedi.

Raporda, uluslararası hukuka göre sivillerin hayatta kalması için vazgeçilmez olan nesnelerden mahrum kalmanın bir savaş suçu olduğu belirtildi.

Suç niyetinin saldırganın itirafını gerektirmediği ancak askeri harekât koşullarının bütününden de anlaşılabileceği ifade edildi.