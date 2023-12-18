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Dünya
AA 18.12.2023 11:10

İran'daki akaryakıt istasyonlarının internet sistemine "İsrail'den siber saldırı" iddiası

İran'da akaryakıt istasyonlarında kullanılan internet sistemine düzenlendiği öne sürülen siber saldırı nedeniyle birçok akaryakıt istasyonunda faaliyetin aksadığı duyuruldu.

İran'daki akaryakıt istasyonlarının internet sistemine "İsrail'den siber saldırı" iddiası
[Fotograf: Reuters]

İran devlet televizyonuna konuşan, İran Petrol Bakan Yardımcısı Celil Salari konuya ilişkin bilgi verdi.

Salari, "Benzin istasyonlarının yaklaşık yüzde 60'ında bir sorun yaşandı. Bu alanda kullanılan internet sistemini kapattık. Vatandaşlarımıza manuel olarak çevrim dışı akaryakıt hizmeti verilmektedir" dedi.

İranlı yetkili, aksaklığın giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

İran Petrol Bakanlığından yapılan açıklamada, halkın sorun giderilene kadar acil olmadıkça akaryakıt istasyonlarına gitmemeleri istendi.

İsrail ordu radyosu da İsrailli bilgisayar korsanlarının İran'daki yakıt tedarik sistemine siber saldırı düzenlediğini duyurdu.

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