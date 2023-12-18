Puslu 4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.12.2023 11:00

Arjantin'de şiddetli fırtınada 13 kişi hayatını kaybetti

Arjantin'de liman kenti Bahia Blanca'yı vuran şiddetli fırtına sonucu 13 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Arjantin'de şiddetli fırtınada 13 kişi hayatını kaybetti

CNN'in haberine göre, yetkililer, bölgede rüzgarın saatte 140 kilometre hızla estiğini ve en az 300 kişinin tahliye edildiğini belirtti.

Bahia Blanca Belediye Başkanı Federico Susbielles, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, fırtınadan dolayı 13 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.

Susbielles, "Ölen 13 kişinin aileleri ve sevdikleriyle dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha teyit etmek istiyorum. Bu doğrultuda, kentte 72 saatlik yas ilan ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bölgede durumun kritik olmaya devam ettiğini vurgulayan Susbielles, kent sakinlerine evde kalma çağrısında bulundu.

ETİKETLER
Arjantin
Sıradaki Haber
Hong Kong'da muhalif medya patronunun yargılandığı dava başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:39
Emtia piyasasında Fed etkisi görüldü
11:35
Macaristan: Rus gazına ek vergiyi kaldırmadığı sürece Bulgaristan'ın Şengen'e girmesini engelleyeceğiz
11:37
Avlanırken kazara kendini vurdu
11:28
Akdeniz için en kapsamlı iklim değişikliği merkezi İstanbul'da kurulacak
11:32
Korsan taksiciler site açtı: 7 dilde hizmet seçeneği
11:25
İstanbul Havalimanı'na 5 ödül
Yaylalarıyla ünlü Rize, misafirlerini bekliyor
Yaylalarıyla ünlü Rize, misafirlerini bekliyor
FOTO FOKUS
14. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri sahiplerini buldu
14. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri sahiplerini buldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ