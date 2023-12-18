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Dünya
AA 18.12.2023 10:24

Güney Kore'deki göçmen sayısı geçen yıla göre yüzde 10 arttı

Güney Kore'de vatandaşlığa hak kazananlar dahil ülkedeki göçmen sayısı geçen yıla göre yüzde 10 artarak 1,48 milyon oldu.

Güney Kore'deki göçmen sayısı geçen yıla göre yüzde 10 arttı

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore İstatistik Kurumu, ülkede 2022'de 1,35 milyon olarak kaydedilen 15 yaş ve üstündeki göçmen sayısının Mayıs 2023 itibarıyla yüzde 10 artarak 1,48 milyona ulaştığını açıkladı.

Raporda, göçmenlerden yaklaşık 51 bininin sonradan Güney Kore vatandaşı olduğu, yabancı uyruklu 1,43 milyon göçmenden 472 bininin Güney Kore kökenli Çin vatandaşı ve 201 bininin Vietnam vatandaşı olduğu kaydedildi.

Yabancı uyrukluların yüzde 64,5'inin istihdam edildiği belirten raporda, yabancıların yaklaşık yüzde 33'ünün aylık 1500-2300 dolar aralığında kazandığı, yüzde 24,4'ünün ise 2300 doların üstünde geliri olduğu bildirildi.

Raporda, gelir sahibi yabancı uyrukluların yüzde 37,5'inin yurt dışına nakit gönderdiği aktarıldı.

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