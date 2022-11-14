Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi 10:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir kadını öldürdü
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği baskında Filistinli bir kadını öldürdü.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Beytunya beldesine baskın düzenledi.
Baskın sırasında İsrail güçlerince başından gerçek mermiyle vurulan Filistinli bir kadın hayatını kaybetti.
Filistinli aktivistler, sosyal medyada, İsrail askerlerinin Filistinli kadının kullandığı araca ateş açtığını gösteren bir video yayınladı.
Yerel kaynaklar da Filistinli kadının naaşının İsrail tarafından ailesine teslim edildiğini aktardı.
Etiketler: İsrail Filistin Devleti Batı Şeria
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